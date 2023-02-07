Samsunlular yardıma koştu

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte iki noktada ‘Deprem Bölgesi Yardım Kabul Aracı’ konuşlandırıldı. Afet bölgesine gönderilmek üzere insani yardım malzemeleri getiren vatandaşlar yardım için adeta birbirleriyle yarıştı.

Kahramanmaraş’ta art arda meydana gelen iki büyük deprem sonrasında bölgede yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için Samsun Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere kentte ilgili tüm kurumlar harekete geçti. Kamu kurumlarının yardımlarının yanı sıra Samsunlular da afet bölgesine destek olmak için yardıma koştu. AFAD koordinesinde Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı ve İtfaiye Yerleşkesi’nde iki adet ‘Deprem bölgesi yardım kabul aracı’ konuşlandırıldı. Vatandaşlar battaniye, ayakkabı, kıyafet gibi insani yardım malzemelerini afet bölgesine göndermek için ‘Deprem Bölgesi Yardım Kabul Araçlarına’ getirdi. Ekipler tarafından yapılan yardımlar kayıt altına alınırken Samsunlular afet bölgesine destek olmak için adeta birbirleriyle yarıştı.

4 yaşındaki Siraç kıyafetlerini getirdi

4 yaşındaki Siraç Şahinbaş, annesi ve babası ile birlikte depremzedelere yardım etmek için kendi kıyafetlerini getirdi. Baba Ali Şahinbaş, “Depremde zarar gören arkadaşlarına, pantolon, mont ve ayakkabıları gönderdi. Çok kötü bir durum. Allah kimsenin başına vermesin. Biz burada üşüyoruz orada insanlar ne yapıyor düşünmek istemiyorum. Çok üzücü bir durum” dedi.

Afet bölgesinden görüntüleri izlediğinde çok üzüldüğünü söyleyen Merve Güleç Yüzdemir, “Çok üzgünüz elimizden destek vermekten başka bir şey gelmiyor. Allah yardımcıları olsun. Elimizden geldiğince afet bölgesinde zor durumda olan vatandaşlara yardım etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Cumhuriyet Meydanı’na gelerek çalışmalarla ilgili ekiplerden bilgi alan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Çok büyük bir afet yaşıyoruz. Vefat eden tüm kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Tüm milletimizin başı sağ olsun. Gün dayanışma günü” şeklinde konuştu.