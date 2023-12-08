Samsunspor ve Kasımpaşa, Süper Lig'de ilk randevuda

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Samsunspor ile Kasımpaşa tarihlerinde ilk kez Süper Lig maçında karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Kasımpaşa yarın saat 16.00’da Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda Samsunspor ile karşılaşacak. Ligde 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyeti bulunan Samsunspor aldığı 11 puanla 18. sırada bulunuyor. Kasımpaşa ise 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 21 puan topladı ve 7. sırada yer alıyor.

Süper Lig’de ilk randevu

Samsunspor ile Kasımpaşa yarın oynanacak müsabakayla Süper Lig’de ilk kez rakip olacak. İki ekip daha önce 1. Lig ve 2. Lig müsabakalarında 12 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde en farklı galibiyeti 25 Kasım 1990’da oynanan 2. Lig maçında 7-0’lık skorla Samsunspor aldı. İki takım en son 14 yıl önce, 19 Nisan 2009’da karşılaştı. Kasımpaşa’da oynanan söz konusu mücadeleden ev sahibi 2-1’lik skorla galibiyetle ayrıldı.

Paşa deplasmanda 2 maçtır kazanamıyor

Kasımpaşa, Süper Lig’de oynadığı son 2 deplasman maçında Galatasaray ve Konyaspor’a mağlup oldu. Geride kalan 14 haftada 6 kez dış sahada oynayan Paşa; Karagümrük ve Sivasspor karşısında sahadan üstünlükle ayrıldı. Lacivert-beyazlılar, Hatayspor ve Alanyaspor ile ise berabere kaldı.

Süper Lig’in en golcü yerlisi Aytaç Kara

Kasımpaşa’da deneyimli futbolcu Aytaç Kara, hücum performansıyla dikkat çekiyor. 30 yaşındaki futbolcu, 14 maçta 9 kez rakip fileleri havalandırdı. Kara, Süper Lig’deki gol krallığında 11’er golü bulunan Galatasaray’dan Mauro Icardi ve Fenerbahçe’den Edin Dzeko’nun en yakın takipçisi oldu. Gol krallığında Aytaç Kara ile beraber 9 golü bulunan diğer isim ise Kayserispor’dan Mame Thiam oldu. Ligde Aytaç Kara’dan sonra en çok gol atan yerli oyuncu ise 6 golle Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci olarak yer alıyor.

Omeruo ve Sadık cezalı

Paşa’da son oynanan Gaziantep FK maçının 90+4. dakikasında kırmızı kart gören defans oyuncusu Kenneth Omeruo, cezası sebebiyle Samsunspor karşısında forma giyemeyecek. Aynı maçta ligde bu sezonki 4. sarı kartını gören deneyimli savunmacı Sadık Çiftpınar da Samsunspor karşısında cezalı duruma düştü.

Zorlu müsabaka öncesi Kasımpaşa’da 3’er sarı kartı bulunan Aytaç Kara ve Haris Hajradinovic, Samsunspor’da ise Mickael Tırpan, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Zorbay Küçük düdük çalacak

Samsunspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak mücadelede hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük’ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Furkan Ürün yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Davut Dakul Çelik olacak.