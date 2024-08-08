Sanal mezatlar Instagram'a girilemeyince Facebook'a kaydı

Türkiye'de Instagram'a erişim engeli sanal mezatların Facebook'a kaymasına neden oldu.

Sanal mezatlar Instagram'a girilemeyince Facebook'a kaydı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
kolan
kolan
kolan
kolan

Türkiye’de Instagram’a erişim engeli sanal mezatların Facebook’a kaymasına neden oldu.

Instagram’da düzenledikleri canlı mezat ile satış yapan işletmeler erişim engeli nedeniyle Facebook’a kaydı. Son yıllarda Instagram üzerinden yaygınlaşan canlı mezat satışları erişim engelli nedeniyle 1 haftadır yapılamıyor. Bu durum, Instagram üzerinden canlı mezatla satış yapan işletmeleri alternatif platformlara yönlendirdi. Özellikle son yıllarda popüler hale gelen canlı mezat satışları, Instagram üzerindeki kısıtlamalar nedeniyle Facebook’a taşındı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Canlı mezatlarda birçok ürün satılıyor

Instagram’da, kıyafetler, antikalar, koleksiyon parçaları, tespih, mücevherler ürünlerinin satışının yapıldığı canlı mezatlar erişim engelinin 6 gün boyunca sürmesi, işletmeleri alternatif çözümler aramaya zorladı. Bu süreçte birçok işletme, Facebook’un canlı yayın özelliklerini kullanarak satışlarını sürdürmeye başladı.