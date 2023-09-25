Sanat Akademisi'nde genç yetenekler keşfedilecek

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, her yıl düzenlenen ve birçok alanda eğitimlerin verildiği Sanat Akademisi’nde bu yılda genç yetenekler keşfedileceğini söyledi.

Bilecik Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ve birçok alanda eğitimlerin verildiği Sanat Akademisi kayıtları 25-29 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Konu hakkında açıklama yapan Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, "Vatandaşlarımızı birçok alanda farklı sosyal ve kültürel aktivite ile buluşturan Bilecik Belediyesi her yıl düzenlediği Sanat Akademisi eğitim ve kurslarının kapılarını bu yıl da açıyor.

Sanatın birçok dalında verilen eğitimlerle hem çocuklarımız erken yaşta sanatla tanışıyor, hem de içindeki müzik yeteneğini ortaya çıkarıyor. Keman, gitar, piyano, ney, klarnet, bağlama, ritim ve perküsyon, Türk Sanat Müziği Korosu, Çocuk Korosu, Halk Oyunları, resim, heykel, rölyef ve tiyatro alanlarında verilecek kurslara 7 yaş ve üzeri tüm vatandaşlarımız katılabilir. 2 Ekim Pazartesi günü başlayacak olan kurslar, Bilecik Belediyesi uzman eğitmenleri tarafından verilecektir.

Bilecik Belediyesi tarafından ücretsiz verilecek olan ve kontenjanların sınırlı olduğu kurslara kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlarımız, Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezine başvurabilir ve 0228 214 91 66 numaralı telefonu arayarak bilgi alabilirler" dedi.