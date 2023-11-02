Sanat Akademisi öğrencileriyle bir araya geldi

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Sanat Akademisi öğrencileri ile bir araya geldi.

Başkan Subaşı Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde bulunan Sanat Akademisi keman kursu öğrencileri ile bir araya geldi. Öğrenciler Başkan Subaşı, için keman çalarken, hep bir ağızdan şarkılar söylediler. Eline bir kemanı alarak, kurs öğrencileriyle hatıra fotoğrafı çektiren Subaşı, sosyal medya hesabından bu fotoğraf karesini Sanatla dolu bir gelecek için’’ yazısıyla paylaşım yaptı.