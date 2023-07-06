Sanat atölyeleri renklerin ahengi, mandala ve tiyatro atölyesi ile devam ediyor

Bozüyüklü çocukların yıl içerisinde merakla beklediği eğlenceli ve öğretici Sanatevi Atölyeleri etkinlikleri, Renklerin Ahengi, Mangala ve Sahne Sanatevi Tiyatro Atölyesi ile devam ediyor.

Bozüyük Belediyesi tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilen Sanat Atölyelerinden Renklerin Ahengi Atölyesi minik sanatçıların ilgisi ile karşılaştı. 3 farklı yaş grubuna göre Emirhan Candan eğitmenliğinde yapılan atölyede yaz boyunca farklı tekniklerle resim çalışması yapılacak. Ayrıca Sanatevi’nde gün içerisinde yine Emirhan Candan’ın eğitmenliğinde özel bireyler için Mandala etkinliği de yapıldı. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Sahne Sanatevi Tiyatro Atölyesi ise Bozüyük Belediyesi Tiyatro Eğitmeni İlknur Durmaz eşliğinde Metristepe Kültür Merkezi’nde yapılırken bu etkinlikte de gençler tiyatro ile tanıştılar.