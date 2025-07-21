Sanat Sokağı'nda yaz neşesi başlıyor

Bilecik Belediyesi tarafından çocukların verimli ve keyifli bir yaz tatili geçirmeleri amacıyla yeni bir aktivite hazırlandı.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’nın çocuklara yaz tatili hediyesi olarak hazırlanan Yaz Çocuk Atölyeleri; Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları boyunca Sanat Sokağı’nda çocuklara kapılarını açacak. 3 ile 11 yaş arasındaki çocukların ücretsiz şekilde yararlanacağı etkinlikler kapsamında 20’ye yakın atölye etkinliği çocuklarla buluşacak.Eğlenceli ve öğretici atölyelere katılım tamamen ücretsiz olup, kontenjanla sınırlı olacak. Mozaik atölyesi, origami sanatı, dokuma atölyesi ve kedi sanat etkinliği gibi birçok farklı temada gerçekleştirilecek atölyelerle çocuklar hem el becerilerini geliştirecek hem de eğlenceli vakit geçirecek.

Etkinliklerle ilgili açıklamalarda bulunan Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Çocuklarımızın yaz aylarını verimli, keyifli ve sanatla iç içe geçirmesini hedefliyoruz. Sanat Sokağı, onların üretim ve keşif alanı olacak. Tüm çocuklarımızı bu anlamlı atölyelere bekliyoruz" dedi.

Katılımın yalnızca kayıtlı çocuklarla sınırlı olduğu etkinliklere başvuru yapmak isteyen veliler, www.bilecik.bel.tr adresi üzerinden online olarak kayıt yaptırabilecek.