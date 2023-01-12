Sanatçı Burhan Çaçan hayatını kaybetti

Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan (62), evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Sanatçı Burhan Çaçan hayatını kaybetti
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Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan (62), evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Ünlü sanatçı Burhan Çaçan, Bakırköy’deki evinde hayatını kaybetti. Sabah yürüyüş yapmak için dışarı çıkan Çaçan, eve döndükten sonra kalp krizi geçirdi. Burhan Çaçan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çaçan’ın bir süre önce kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gördüğü öğrenildi