Sanatçı Edip Akbayram'ın cenazesi morga kaldırıldı

İstanbul'da vefat eden sanatçı Edip Akbayram'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Hastaneye gelen usta sanatçının yakınları ve sevenleri gözyaşlarına boğuldu.

Sanatçı Edip Akbayram'ın cenazesi morga kaldırıldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı

İstanbul’da vefat eden sanatçı Edip Akbayram’ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Hastaneye gelen usta sanatçının yakınları ve sevenleri gözyaşlarına boğuldu.

Usta sanatçı Edip Akbayram, zatürre tedavisi sonrası geçirdiği iç kanama nedeniyle tedavi gördüğü Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde akşam saatlerinde hayatını kaybetmişti. Sanatçının cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Sanatçının yakınları ve sevenleri ise acı haberin ardından hastaneye koştu. Sanatçı Kubat, "Usta bir ağabeyimizi kaybettik, başımız sağolsun" dedi.

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