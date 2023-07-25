Sanatçı Ferdi Tayfur'un eski damadı Burak Kalfa eski nişanlısı Tuğçe Tayfur'dan şikayetçi oldu

Sanatçı Ferdi Tayfur’un eski damadı Burak Kalfa, eski nişanlısı Tuğçe Tayfur hakkında iftiraya uğradığı ve asılsız ithamlarla itibarını zedelediği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kalfa suç duyurusunun ardından yaptığı açıklamada, ‘’Dövdüysem darp raporu nerede? Ferdi baba üzerinden, onun kitlesi üzerinden böyle bir savaşa kalkışıyor’’ dedi.

Sanatçı Ferdi Tayfur’un eski damadı Burak Kalfa, eski nişanlısı Tuğçe Tayfur hakkında iftiraya uğradığı ve asılsız ithamlarla itibarını zedelediği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, ‘’Bir dönem duygusal ilişki yaşadığım ve yaklaşık 4 ay önce saygı ve sevgi çerçevesinde ilişkimi noktaladığım şüpheli Tuğçe Tayfur sanat dünyasında tanınan bir kişidir. Şüpheli tarafından 19 Temmuz 2023 tarihinde sosyal medya hesabından hakkımda hiçbir gerçekliği olmayan asılsız ithamlar ile tarafımın gerek ticari gerekse de şahsi itibarını zedeleyen paylaşımlarda bulunulmuş olup şüphelinin gerçekleştirdiği bu eylem kişilik haklarıma saldırı niteliğindedir. Şüphelinin cezalandırılmasını ve bu paylaşımlarına devam ettiği sürece gerek iş hayatımın gerek ise sosyal hayatımın olumsuz etkilenmesinden dolayı yapmış olduğu paylaşımlarla alakalı erişim yasağı getirilmesini talep ederim’’ ifadelerine yer verildi.

‘’Bir kadının ağzına yakışmayacak hareketler yapıyor’’

Suç duyurusunun ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı meydanında basın mensuplarına açıklama yapan Burak Kalfa, ‘’Tuğçe hanımla biz 6-7 ay önce ayrıldık. Ayrıldıktan sonra aradan geçti 5 ay ve benim bir ilişkim başladı. Yeni ilişkimle ben resim koydum. Akabinde hemen 5 ay sonra bana hakaret ederdi, küfür ederdi, dayak atardı. Dayak attıysam raporum nerede? Bizde savcılığa geldik, sayın savcımızla görüştük. Kendisi hakkında da suç duyurusunda bulunduk. Bir kadının ağzına yakışmayacak hareketler yapıyor. Ben kendisinden davacı ve şikayetçi olduğumu söyledim. Ben bu olayların kapanmasını da istiyorum. Yine kendisi saygı duyduğum bir insan olarak kalacak. Ferdi baba üzerinden, onun kitlesi üzerinden böyle bir savaşa kalkışıyor. Bunların hepsi savcılık aşamasında çıkacaktır ortaya’’ dedi.

‘’Dövdüysem darp raporu nerede?’’

Kalfa açıklamasının devamında, ‘’Ben buradan Ferdi baba hayranlarına söylüyorum, bizim yine aile büyüğümüz, babamızdır. Bizim asla böyle bir hakaretimiz olmamıştır ve olmayacaktır. Bunların hepsini artık yargıya taşıdık. Yargı gereken cevabı verecektir. Kendisi benim aile yapıma uymak için kapandı. Ben Ferdi amcayla da görüştüm bu arada. Kimi tehdit edelim biz? Peki ettiysem eğer bu mesajlar nerede? Dövdüysem darp raporu nerede? Aile baskısıyla bu hale geldik. Aileler tanıştırdı bizi. Ben bir gözümü açtım nişanlanmışım. Nişanlanacak bir adam değilim’’ ifadelerini kullandı.