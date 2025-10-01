Sanatçı Güllü'nün ölümüne dair yeni detaylar

Sevilen sanatçı Güllü’nün yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma sürerken, "Neler Oluyor Hayatta" programında yeni detaylar ortaya çıktı.

Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Güllü’nün Yalova’da, altıncı kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma sürerken, Kanal D’de yayınlanan "Neler Oluyor Hayatta" programında yeni detaylar ortaya çıktı. Program koordinatörü Reyhan Şan Tunaboylu, sanatçının hayatını kaybettiği Yalova Çınarcık’taki evdeydi. Olay yerinde çok sayıda görgü tanığı ve komşuyla konuşan Tunaboylu, kamuoyunu sarsacak nitelikte yeni bilgilere ulaştı.

Güvenlik kamerası görüntüleri sır perdesini aralıyor mu?

Güllü’nün düşme anına dair güvenlik kamerası görüntüleri, ölümünün sıradan bir kaza ya da intihar olup olmadığını daha da tartışmalı hale getirdi. Görüntülerdeki detaylar ve aile bireylerinin ifadeleri, "Güllü düştü mü, itildi mi?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Komşulardan dikkat çekici açıklamalar

Olayın ardından ilk kez konuşan apartman sakinleri, program ekibine çok çarpıcı tanıklıklar aktardı. Komşu Reyhan Hanım, intihar iddiasına sert tepki gösterdi:

"Asla intihar edecek biri değildi. Benim evimin tam önünde düştü. Oğlu ve kızıyla yaşıyordu, hatta torununu büyütüyorlardı. Ailelerinde hiçbir huzursuzluk yoktu. Hâlâ inanamıyorum."

Komşu Reyhan Hanım’ın en dikkat çekici iddiası ise olay gecesi iki erkek figürünün eve girip çıkması üzerineydi. Reyhan Hanım, "O gün o kızların arkasından iki adam geldi. Güllü’nün yatak odasından çıktılar. Müdür bile, ‘O beyaz ayakkabı kadın ayakkabısı değildi, erkek ayakkabısıydı’ dedi. İndiler ve gittiler. Ben sabaha kadar uyuyamadım" dedi.

Bu tanıklıklar, sanatçının ölümüyle ilgili soruşturmayı daha çarpıcı bir boyuta taşıdı.