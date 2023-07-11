İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden MFÖ grubunun üyelerinden usta sanatçı Özkan Uğur, son yolculuğuna uğurlanıyor. AKM’de düzenlenen törene sanatçılar katılırken, Özkan Uğur’un tabutunun başına sanat hayatı boyunca yol arkadaşı olan gitarı konuldu.

69 yaşında hayata veda eden MFÖ grubunun üyelerinden usta sanatçı Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlanıyor. Usta isim için Atatürk Kültür Merkezi’nde bir cenaze töreni düzenleniyor. Tören başlamadan önce Uğur’un tabutu sahneye getirildi. Usta ismin sanat hayatı boyuncu yol arkadaşı olan gitarı da tabutunun yanına konuldu. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zafer Alagöz, Çağla Şikel, Yılmaz Erdoğan, Ozan Güven, Cem Yılmaz ve çok sayıda sanatçı katılıyor. Törende Özkan Uğur’la ilgili bir film de gösterildi. Salonda sanatçıların gözyaşlarını tutamadıkları görüldü.

Özkan Uğur, Taksim Camii’nde kılınacak cenaze namazının arından ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.