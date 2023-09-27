Sanatçı Tuncel Kurtiz, vefatının 10. yılında kabri başında anıldı

Oyuncu, senarist, yönetmen, yapımcı ve seslendirme sanatçısı Tuncel Kurtiz'in vefatının 10'uncu yılı dolayısıyla Balıkesir'in Edremit ilçesindeki kabri başında anma etkinliği düzenlendi.

Sanatçı Tuncel Kurtiz, vefatının 10. yılında kabri başında anıldı
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Oyuncu, senarist, yönetmen, yapımcı ve seslendirme sanatçısı Tuncel Kurtiz’in vefatının 10’uncu yılı dolayısıyla Balıkesir’in Edremit ilçesindeki kabri başında anma etkinliği düzenlendi.

Kazdağları eteklerinde yer alan kırsal Çamlıbel Mahallesi’nde, Edremit Belediyesi tarafından usta oyuncu Tuncel Kurtiz için anma töreni düzenlendi. Törene katılan sevenleri, sanatçının kabrine çiçek bırakıp dua ederek anı fotoğrafları çekti. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın konuşmasının ardından Tuncel Kurtiz’in mezarına çiçekler bırakıldı.

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