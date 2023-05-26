Sanatçı Yücel Arzen, TBMM'ye MESAM'dan uğurlandı

AK Parti’den İstanbul milletvekili seçilen sanatçı Yücel Arzen, Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliğinden Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne uğurlandı. Arzen burada yaptığı basın açıklamasında, “Hem kendi haklarımı hem de sanatçının haklarını korumak üzere kendimi görevli hissediyorum. Bu uyumlu çalışmayı göstereceğim” dedi.

14 Mayıs’taki seçimlerde milletvekili olmaya hak kazanan siyasiler, 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri için çalışmalarını sürdürüyor. AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili Yücel Arzen, kendisinin de üyesi olduğu Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliğini (MESAM) ziyaret etti. Milletvekili olarak TBMM’ye gidecek olan Arzen’i sanatçı dostları uğurladı. Sanatçı Milletvekili Yücel Arzen ve MESAM Başkanı Recep Ergül bir basın toplantısı düzenledi.

“Sesin olduğu her yerde işçilik yaptım”

AK Parti Milletvekili Yücel Arzen yaptığı konuşmada, “Ben yaklaşık 25 yıldır MESAM’lıyım. MESAM’ın da eser sayısı olarak iyi üyelerinden biriyim. Çeşitli müzik disiplinlerinde, kısacası sesin olduğu her yerde işçilik yaptım. Sadece orada değil, aynı zamanda Cem Karaca başta olmak üzere birçok insana sahnede eşlik ettim. Biz müzisyenler kayıtlı insanlık tarihinin başından beri eserlerimizi çeşitli yükseltilerde, çeşitli ortamlarda dile getirmişiz. İşin yegane oluşu endüstriyel toplumla, kapitalizmle başka bir hal aldı. Artık müzik, sanat ve şiir fikri çoğaltımdan kaynaklı bir değere dönüşmüş durumda. O an orada ürettiğiniz bir müzik fikri endüstriyel toplumun olanaklarıyla dünyanın birçok yerinde başka kıymetler elde ediyor” diye konuştu.

“Sanatçının haklarını korumak üzere kendimi görevli hissediyorum”

Arzen konuşmasının devamında, “MESAM başka telif hakları kurumları gibi bu haklarımızı Türkiye’de toplayan ilk ve en köklü kurum. Şimdilerde iş biraz değişti. Hollywood’da senaristler grev içerisindeler. Senaristler yapay zekayla olan ilişkilerinde sorun yaşıyorlar. Artık insanlar yapay zekanın ürünlerine karşı da kendi hak ve özgürlüklerini koruyacaklar. Toplum ve kişi arasındaki ilişkiyi düzenleyen kurumlardan birisidir MESAM. Benim için de hem kendi haklarımı, hem de sanatçının haklarını korumak üzere kendimi görevli hissediyorum. Bu uyumlu çalışmayı göstereceğim” ifadelerini kullandı.

“TBMM’de görev yapacak olması bizi heyecanlandırıyor”

MESAM Başkanı Recep Ergül, “TBMM’ye 600 milletvekili içinden bir sanatçı girdi. Bundan çok büyük bir mutluluk duyuyoruz. Çünkü giren isim herhangi bir isim değil. Biz MESAM olarak 13 bin 500 üyesi olan dünyanın 182 ülkesinde teslim edilen, 182 ülkeyi de Türkiye’de teslim eden tek kurumuz. Bu kurumun çok önemli bir ismi, kimi ona ‘Türk müziğinin altın çocuğu’ der, kimi ‘Türk müziğinin efsane ismi’ der. Gerçekten ölümsüz eserlere imza atmış bir müzik adamı Yücel Arzen. Bizim MESAM üyelerden çeşitli partilerden 7 milletvekili adayı arkadaşımız vardı. Onların içinden sadece Yücel Arzen seçildi. Bizim camiamızdan milletvekilinin TBMM’de görev yapacak olması bizi heyecanlandırıyor. Yücel Arzen’in milletvekili olarak seçilmesi Cumhurbaşkanımız tarafından sanata ve sanatçıya verilen bir değer olarak düşünüyoruz” şeklinde konuştu.