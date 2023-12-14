Sanatçıdan gençlere tavsiyeler
Bilecik Valiliği tarafından Ertuğrulgazi KYK Erkek Öğrenci Yurdunda organize edilen programda sanatçı Turgay Başyayla söyleşi gerçekleştirdi.
Bilecik Valiliği tarafından Ertuğrulgazi KYK Erkek Öğrenci Yurdunda organize edilen programda sanatçı Turgay Başyayla söyleşi gerçekleştirdi.
Kariyer Sohbetleri programı kapsamında Ertuğrulgazi yurdunda öğrencilerle bir araya gelen sanatçı Başyayla, hayat tecrübelerini aktardı. Öğrencilere hayat ve kariyer üzerine önemli tavsiyelerde bulundu. Söyleşinin ardından öğrenciler Turgay Başyayla’ya bu tavsiyeler ve söyleşi için teşekkür etti.