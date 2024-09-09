Sanatçılar 'dokunmayın çocuklara' dedi

Narin'in ölüm haberi tüm Türkiye'yi yasa boğarken, sanat dünyasından da tepkiler geldi. Sanatçı Abdurrahman Delen, bu acıya dikkat çekmek için kendi yazdığı Dokunmayın Çocuklara şiirini tekrar yorumladı.

Sanatçılar 'dokunmayın çocuklara' dedi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
kolan
kolan
kolan
kolan

Narin’in ölüm haberi tüm Türkiye’yi yasa boğarken, sanat dünyasından da tepkiler geldi. Sanatçı Abdurrahman Delen, bu acıya dikkat çekmek için kendi yazdığı "Dokunmayın Çocuklara" şiirini tekrar yorumladı.

Delen, şiirini seslendirdikten sonra yaptığı açıklamada, çocuk ölümlerinin durması için tüm haksızlıklara karşı seslerini yükselttiklerini belirterek, "Çocuklar melektir, onlara dokunmayın. Tüm sanatçı dostlarımızı bu acı olaya karşı ses çıkarmaya davet ediyorum. Hiçbir suçun cezasız kalmaması gerekiyor. Bize emanet edilen minik yavrularımızı korumak için adaletli bir dünya diliyoruz" dedi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Delen, Filistin’deki olayların da bir an önce son bulması temennisinde bulunarak, dünyadaki tüm savaşlara karşı barış çağrısında bulundu.