Sanatevi ara tatil atölyeleri başladı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde belediye tarafından başlatılan ara tatil atölyelerine vatandaşların ilgisi yoğun oluyor.
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde belediye tarafından başlatılan ara tatil atölyelerine vatandaşların ilgisi yoğun oluyor.
Bozüyük Belediyesi tarafından sanatevinde başlatılan ara tatil atölyeleri yoğun ilgi görüyor. Kasım ayındaki 1 haftalık tatilde çocuklara ve gençlere yönelik olarak başlayan atölyelerde katılımcılar kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılarak, hem eğleniyor hem de öğreniyor. Müzikten, el becerilerine, dramadan tiyatroya 7 farklı branşta olan atölyeler ara tatil boyunca devam edecek.