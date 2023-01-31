Sanatevi'nde Doğaçlama Tiyatro eğitimi

Bozüyük Belediyesi Sanatevi Sömestir Atölyeleri tüm hızıyla devam ederken her gün farklı bir branşta düzenlenen atölyeler yoğun ilgi görüyor.

Sanat ve kültürel faaliyetlerde bulunarak ara tatili eğlenerek ve öğrenerek geçirmek isteyen çocukların ve gençlerin tercihi Sanatevi Atölyeleri oluyor. Katılımcılar birbirinden güzel atölyelere gelerek kendilerini geliştirme ve kendilerini keşfetme imkânı buluyor. Ara tatil etkinlikleri dolayısı ile 15 yaş ve üzeri gençler için düzenlenen Doğaçlama Tiyatro Atölyesi Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi salonlarında yapıldı. Todd Sanat kurucuları Alican Tüysüz ve Ceren Tüysüz eğitmenliğinde gerçekleştirilen bu atölye çalışması ile gençler tiyatro ile tanışarak eğlenceli dakikalar geçirdiler.

Bozüyük Belediyesi Sanatevi Sömestir Atölyeleri İçimizdeki Ritm Atölyesi ile devam edecek.