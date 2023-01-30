Sanatevi'nde Robotik Kodlama eğitimi başladı

Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen “Sömestir Atölyeleri” robotik kodlama eğitimi ile devam etti.

Bozüyük Belediyesi Sanatevi Sömestir Atölyeleri tüm hızıyla devam ederken her gün farklı bir branşta düzenlenen atölyeler yoğun ilgi görüyor. Atölyeler kapsamında çocuklara geleceğin dili olarak adlandırılan ve sorun çözme, takım duygusu kazanma, geliştirme, geliştirici sanatlar ve analitik düşünme gibi pek çok alanda beceri kazandıracak olan, robotik kodlama eğitimi 5 yaş ve üzeri, 7 yaş ve üzeri, 9 yaş ve üzeri olmak üzere 3 grupta verildi. Eğitimlere katılan çocuklar robotik kodlama eğitmeni Caner Sağlar ile güzel vakit geçirerek yazılım dünyası ile tanıştılar.

Bozüyük Belediyesi Sanatevi Sömestir Atölyeleri Doğaçlama Tiyatro Atölyesi ile devam edecek.