Sanatın Birleştirici Gücü Silivri'de! Uluslararası Çağdaş Sanat Sergisi Başlıyor

Sergide, resim ve heykel sanatında uluslararası arenada tanınan ve farklı kültürlerden gelen sanatçıların eserleri yer alacak. Katılımcılar arasında Abdullah Tezemir, Angelique Kester, Arif Aydar, Devran Tosun, Erik Delvigne, Esra Güyceter, Gül Özslak, Güler Çelik, Gülcan Zırh, Hamdi Alben, Kaan Karahan, Hülya Gören, Jozien Van Saadluinen, Marian Frans, Margriet Franssen, Marianne Hartjes, Ömer Faruk Küçükkaya, Özdoğan Arifoğlu, Şükran Güvenilir, Tom Fransen ve Zülfü Türedi gibi isimler bulunuyor.

Sergi Programı:

Tarih: 3-8 Eylül 2024

Yer: Oğuz Aral Sanat Galerisi, Silivri

Saat: 14.00

Sanatın birleştirici ve ilham verici gücünü keşfetmek ve bu eşsiz sergiye katılmak için tüm halkımız davetlidir.

Serginin açılışına katılacak olan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, sanatın toplumları bir araya getirme gücünü bir kez daha vurguladı ve bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekti.