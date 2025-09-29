Sanatın Büyüsü Silivri'de Buluştu

Müzisyen Akademi’nin düzenlediği anlamlı etkinlik, Silivri’nin kültür ve sanat hayatına önemli bir katkı sundu. Kursiyerlerin sahne performansları, izleyiciler tarafından büyük ilgi ve gururla takip edildi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da etkinliğe katılarak sanatseverlerle bir araya geldi. Balcıoğlu, “Sanata gönül veren gençlerimizin ve eğitmenlerimizin emekleriyle ortaya çıkan bu buluşma, ilçemizin kültür ve sanat hayatına değer katan güzel bir örnek oldu. Akademide eğitim gören kursiyerlerimizin sergilediği performansları büyük bir ilgi ve gururla takip ettik. Eğitmenlerimize ve kursiyerlerimize başarılar diliyor, Silivri’mizde kültür ve sanata sundukları katkılar için teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

Etkinlikte sahne alan kursiyerler, solo ve grup müzik performanslarıyla yeteneklerini sergilerken, sanatseverler keyifli anlar yaşadı. Müzisyen Akademi’nin ilçede sanata verdiği katkı bir kez daha takdir topladı.

Etkinlik sonunda Başkan Balcıoğlu, katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirerek sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.