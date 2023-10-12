Sanatın dijital hali Başakşehir'de görücüye çıktı

Teknoloji ve inovasyon çalışmalarıyla dikkatleri çeken Başakşehir Belediyesi, sanat ve teknolojiyi bir araya getiren NFT’de bir ilke imza attı. Anadolu Aşkına NFT Sanat Sergisi, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Şehir Sanat’ta sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

Türkiye’de yerel yönetimler arasında ilk NFT sergi salonunu açan Başakşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında teknoloji ve sanatı bir araya getiren bir sergiyi sanatseverlerle buluşturdu. Şehrin yeni sanat merkezi Şehir Sanat’ta ziyarete açılan ilk kişisel NFT sergisi “Anadolu Aşkına” ziyarete açıldı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, serginin açılışını fotoğraf sanatçısı Canan Yılmaz ve sanatseverlerle birlikte yaptı.

“Sanatta da Türkiye örnek olacağız”

Başakşehir’in sanat üreten bir şehir olduğunu dile getiren Başkan Yasin Kartoğlu, “Bir kamu kuruluşu olarak böyle bir şeye önderlik etmek bizim için çok büyük bir gurur. Bu sergi, bizi aynı zamanda Anadolu’ya götürecek. Her bir köşesini fazlasıyla yaşayacağız. Bu eserlerle birlikte bizler de kendimizi Anadolu’da hissedeceğiz. Sanatçımıza çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra bu salonlar sizlerin hizmetinde. Başakşehir’imiz aynı zamanda sanat da üretiyor. Bu üretimler, Türkiye’nin dört bir köşesine örnek olacak” diye konuştu.

“Gelenekselden dijitale ulaşan bir serüven”

Fotoğraf sanatçısı Canan Yılmaz da Başakşehir Belediyesi’ne ve Başkan Kartoğlu’na sundukları imkandan dolayı teşekkür etti. Fotoğraf yolculuğunun 34 yıl önce başladığını ifade eden Başkan Kartoğlu, “Yolculuğum dijital dünyanın imkânlarıyla çok değişti. Bu sergide Anadolu’da çekmiş olduğum farklı fotoğraflar, yapay zekâ kullanılarak yeniden modellendi. Sergi 29 eserden oluşuyor. Bu eserler gelenekselden dijitale ulaşan bir serüven. 1 yıldır bu eserlerle ilgili çalışıyorum ama burada görmek beni çok heyecanlandırdı. Bu koleksiyon ile Cumhuriyet’in 100’üncü yılında burada olmaktan onur duyuyorum” şeklinde konuştu.

12 Kasım’a kadar açık

Birbirinden güzel 29 eserin yer aldığı sergi, İstanbul’dan Mardin’e, Hatay’dan Kapadokya’ya kadar Anadolu’nun binlerce yıllık kadim tarihi ve zengin kültürünü gözler önüne seriyor. Tüm İstanbullu sanatseverlere kapıları açık olan sergi, 12 Kasım’a kadar Şehir Sanat’ta ziyaret edilebilecek.