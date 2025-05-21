Sanatın ve Emeğin Buluştuğu Gece: Dönem Sonu Etkinlikleri Başladı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, sanatseverlerle birlikte Dönem Sonu Etkinlikleri’nin ilk gününde sahnedeki performanslara eşlik etti. Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte kursiyerler, kanun ve klarnet dinletileriyle geceye melodik bir giriş yaptı. Ardından Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği konserleri, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Sanatın ve emeğin alkışlandığı gece sonrası konuşan Başkan Balcıoğlu, “Yıl boyunca emek veren tüm kursiyerlerimizi, eğitmenlerimizi ve katkı sunan herkesi yürekten kutluyorum. 24 Mayıs’a kadar devam edecek bu anlamlı etkinliklere tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum. Silivri’de sanatla iç içe bir yaşamı büyütmeye devam edeceğiz” dedi.

Dönem Sonu Etkinlikleri, her akşam farklı branşlarda gösterilerle 24 Mayıs tarihine kadar sürecek.