Sanatseverler 2022'de AKM'de festival ve yenilikçi teknolojilerle buluştu

Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) yer alan opera salonuna ismini veren Türk Telekom, 2022 yılı boyunca AKM ve Beyoğlu Kültür Yolu’nda sanatseverlerin yenilikçi teknolojileri deneyimlemelerini sağladı.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nin destekçisi olarak birbirinden ünlü isimleri müzikseverlerle buluşturan Türk Telekom, ‘Türk Telekom Prime Açık Hava Sineması’ ile son dönemin beğenilen filmlerini ziyaretçilerle buluşturdu. Herkes için erişilebilir yaşam ilkesini benimseyen şirket, görme ve işitme engelli sanatseverlere yönelik Sesli Adımlar uygulamasını da 2022 yılında AKM’de kullanıma sundu.

Türkiye’nin kültür-sanat belleğinde iz bırakan Atatürk Kültür Merkezi’nin simgesi kırmızı kürenin bulunduğu 2 bin 40 kişilik ana opera salonuna ismini veren Türk Telekom, tüm ziyaretçilerin yenilikçi teknolojileri deneyimleyebilmeleri için hizmet sunuyor. Teknoloji ve dijital dönüşüm deneyimini kültür-sanat alanına da aktaran şirket, AKM içinde ve Beyoğlu Kültür Yolu’nda sanatseverlerin yenilikçi teknolojileri deneyimlemeleri için WİFİ hizmeti sunuyor. AKM içerisinde ziyaretçilerin keyifli anlar geçirerek etkinlikleri bekleyebileceği buluşma, dinlenme ve deneyim noktası olan Türk Telekom Lounge (özel ağırlama) alanında ziyaretçiler; e-dergi, Muud, Tivibu gibi Türk Telekom servislerini de deneyimleme imkânı buldu. Ayrıca AKM’de faaliyet gösteren Robot Cafe’yle, robot tarafından yapılan kahve servisi de ziyaretçilere farklı bir deneyim yaşattı.

Teknoloji sanatla harmanlandı

Şirket, Mayıs ayında Türk Telekom Opera Salonu’nda düzenlediği gala gecesiyle senfoni orkestrası performansının dijital sanatla harmanlandığı bir gösteriye ev sahipliği yaptı. Gecede; canlı seslendirilen eserlere, salonu 360 derece çevreleyen yenilikçi sahne ve ışık tasarımıyla oluşturulan gösteri eşlik etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye’ye marka değeri kazandırmak için başlatılan Kültür Yolu projesi kapsamındaki Beyoğlu Kültür Yolu Festivalleri’nin de destekçileri arasında yer alan şirket, yıl içerisinde düzenlediği konserler ve etkinliklerle toplam 37 müzisyen ve müzik grubunu halka açık ve ücretsiz olarak Türk Telekom Açık Hava Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşturdu. Festivallerde 100 bini aşkın katılımcı yer aldı. Festival boyunca haftanın 5 günü, Türk Telekom Prime’ın Açık Hava Sineması etkinlikleri ile 16 sinema filmi seyirciyle bir araya geldi.

Teknolojik çözümlerle erişilebilir yaşam

Şirket, sanat ve teknolojinin yanında, AKM’nin erişilebilir bir merkez olma misyonuna da katkı sağlamaya devam ediyor. Türk Telekom’un mobil cihazlara yüklenebilen ücretsiz uygulaması ‘Sesli Adımlar’ ile görme ve işitme engelli sanatseverler, AKM’nin kapalı ve açık alanlarında, uygulamanın yönlendirmeleri eşliğinde engelleri aşan bir deneyim yaşıyorlar.

Ayrıca şirketin ‘Günışığı’ projesi kapsamında Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen çeşitli atölyeler ve etkinliklere katılan az gören çocuklar, akranlarıyla bir araya gelerek sanatın ışığıyla kendilerini ifade etmenin yollarını öğreniyor. Günışığı projesine katılan ve erken müdahale eğitimleriyle görme yetkilerini kullanabilen çocuklardan Çağla Kıcır, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde AKM’de piyano performansı sergiledi.