Sanatseverler tezhip sergisinde buluştu

Kültür sanat etkinliklerinin değişmez adresi Musiki Muallim Mektebi’nde "Şifa-i Şerif Tezhip Sergisi" açıldı.

Müzehhibe Aysel Toprak ve atölye grubunun düzenlediği "Şifa-i Şerif Tezhip Sergisi" Musiki Muallim Mektebi’nde açıldı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin ev sahipliği yaptığı serginin açılışına; Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, AK Parti MKYK üyesi ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz da katıldı.

Açılışta Mamak Belediyesi orkestrası ilahiler seslendirdi. Katılımcılar, söylenen ilahilere eşlik etti.

Açılışta konuşan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Ağaç nasıl köküyle yaşarsa insan da geçmişiyle, tarihiyle yaşar. Geleneksel sanatlarımızı, sanatçılarımızın güzel eserlerini burada sergilemek ayrı bir anlam taşıyor aslında bizim için. Belediye olarak bu tür konularda her zaman sanatçılarımıza destek olduk ve olmaya devam edeceğiz. Onların yaptığı çalışmaları sergilemek ve burada ziyaretçilere ev sahibi olarak anlatmak onur verici bir şeydir. Bir şifa kitabından esinlenerek Peygamber Efendimizi anmak, onun sözlerini ve ayetler üzerinden tezhipleri sergilemek farklı bir anlam içeriyor. Rabbim Kur’an-ı Kerim’in ve Peygamber Efendimizin yolundan bizleri ayırmasın" dedi.

Endülüslü Kadı İyaz efendinin ’Şifa-i Şerif’ eseri ilham alınarak bir buçuk yılda hazırlanan Şifa-i Şerif Tezhip Sergisi’nde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed anlatılmaya çalışıldı. Bazı eserler saf altın kullanılarak yapıldı.

Sergiyi gezen katılımcılar, birbirinden güzel eserleri yakından inceleme fırsatı buldu. Katılımcılar, beğenilerini gizleyemedi. Sergi 10 Ekim’e kadar, Musiki Muallim Mektebi sergi salonunda ziyaretçilerini bekliyor.