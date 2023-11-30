Sanatseverler tiyatroyla buluşmaya devam ediyor

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa Belediyesi Kasım Ayı Kültür ve Sanat Etkinlikleri çerçevesinde, Yalçın Özden Tiyatrosu tarafından sahnelenen Ekşi Elma ve çocuklara yönelik Nasreddin Hoca ile Keloğlan oyunları büyük ilgi gördü.

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen Nasreddin Hoca ile Keloğlan, Ali Cengiz Oyunu isimli çocuk oyunu ve yetişkinlere yönelik Ekşi Elma isimli oyun, 27 Kasım Pazartesi günü Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Süleymanpaşa Belediyesi Kasım Ayı Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında gösterimi yapılan oyunlar, Duayen Tiyatro Sanatçısı Yalçın Özden ve ekibi tarafından sahneye koyuldu.

Tiyatro oyunlarına büyük ilgi

Süleymanpaşalı çocuklar ve sanatseverlerden büyük ilgi gören her iki oyunda da salon tamamen doldu. Saat 14.00’da Nasreddin Hoca ile Keloğlan, Ali Cengiz Oyunu isimli çocuk oyunu minik tiyatro sevdalılarının beğenisine sunulurken, saat 20.00’da da Ekşi Elma isimli oyun sahnedeydi. Tamamen ücretsiz olan oyunu izleyen Süleymanpaşalılar, beğenilerini ayakta alkışlayarak gösterdiler. Oyunun ardından Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Öztekin, yılların yaşlandıramadığı Usta Tiyatrocu Yalçın Özden’e çiçek takdim ederek, Başkan Uzunlar’ın selamlarını iletti.

Başkan Uzunlar ilgiye teşekkür etti

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Süleymanpaşa Belediyesi olarak kültür ve sanatın güzelliklerini şehrimize taşıyarak Yalçın Özden Tiyatrosu’nun iki harika oyununu hemşehrilerimizle buluşturduk. Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde, 27 Kasım Pazartesi günü saat 14.00’da çocuklarımız için eğlenceli ve öğretici bir deneyim sunan Nasreddin Hoca ile Keloğlan, Ali Cengiz Oyunu ve daha sonra 20.00’da, tiyatroseverler için düşündürücü ve keyifli bir oyun olan Ekşi Elma isimli tiyatro eserini çocuklarımız ve vatandaşlarımızla buluşturduk. Bu iki güzel oyun, bizlere hem büyüklerin hem de küçüklerin keyifle izlediği, kültür ve sanat dolu saatler yaşattı. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, Tiyatro Duayeni Yalçın Özden ve ekibine, bizleri sanatsal etkinliklerimizde yalnız bırakmayan kıymetli Süleymanpaşalılara teşekkür ediyorum. Sezon boyunca devam edecek olan etkinliklerimizde sizleri aramızda görmeyi diliyorum. Bizi izlemeye devam edin” ifadelerine yer verdi.