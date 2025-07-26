Sanayi kuruluşlarına yangın eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM), sanayi kuruluşlarına yangın eğitimleri ile rehberlik ediyor.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Kocaeli’de çalışma ortamını daha güvenli hale getirmek için sanayi kuruluşlarına yönelik yangın güvenliği ve acil durum eğitimlerine devam ediyor. Sanayi kuruluşlarından gelen talep üzerine eğitim sunan İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM), bu kapsamda Polimer Arge Plastik San. ve Tic. A.Ş. ve Yıldız Demir Çelik firmalarının personeline eğitim verdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı KOBİTEM ekipleri, eğitim kapsamında yanma ve yangın, yangın yerindeki tehlikeler, söndürme maddeleri ve söndürme teknikleri başta olmak üzere çeşitli konularda bilgileri teorik ve pratik olarak iki aşamada verdi. Yangın çıkma durumunda alınması gereken ilk önlem ve doğru müdahale yöntemleri, sahada yapılan uygulamalarla katılımcılara deneyimletilerek pekiştirildi. Büyükşehir Belediyesi, sanayi tesislerinde güvenli çalışma ortamlarının sağlanması için çalışmalarına sürdürmeyi hedefliyor.