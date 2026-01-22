Sanayi Sitesi Kooperatifinden SİBESO'ya Tebrik Ziyareti

Tebrik ve Dayanışma Mesajı

Silivri Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Başkanı Ercan Çalışkan, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, güven tazeleyerek yeniden Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkârlar Odası (SİBESO) Başkanlığına seçilen Nuray Koçer’i ziyaret etti. Ziyarette Koçer ve ekibini tebrik eden Çalışkan, esnaf ve sanatkârların sorunlarının çözümünde kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekti.

“Birlikte Çalışma Vurgusu”

Başkan Çalışkan, değerlendirmesinde esnafın ortak menfaatleri doğrultusunda birlik ve beraberlik içinde çalışmayı sürdüreceklerini ifade ederek, çözüm odaklı yaklaşımların güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Ortak Çalışmalar Gündemde

Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, Silivri’de faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârların beklentileri ele alındı. Sanayi Sitesi ile Oda arasında yürütülebilecek ortak projeler ve dayanışma başlıkları öne çıktı.

Koçer’den Teşekkür

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren SİBESO Başkanı Nuray Koçer ise, esnafın ortak çıkarları doğrultusunda tüm kurum ve paydaşlarla iş birliğini sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı. Koçer, nazik ziyaretleri dolayısıyla Başkan Ercan Çalışkan ve yönetimine teşekkür etti.