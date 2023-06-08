Sanayi sitesinde kaçak bodrum inşaatı esnasında çökme gerçekleşti

Bağcılar Güngören Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bir işyerinde iddiaya göre kaçak bodrum katı yapılmaya çalışıldığı esnada çökme yaşandı. Çökme güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Başakşehir’de bulunan Bağcılar Güngören Sanayi Sitesi içerisinde iddiaya göre bir oto tamirhanesinde bodruma doğru yapılan kaçak kat inşasında çökme yaşandı. Sabah saat 05.00 sıralarında yaşanan çökme anı sanayi sitesi içerisinde bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde işyerinin önce tabelasının düştüğü sonrasında ise tamamının çöktüğü görüldü.

Çöken işyeri drone ile havadan görüntülendi

Sanayi sitesi içerisinde çöken işyeri dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde işyerinin içerisinde bir otomobilin de enkaz altında kaldığı görüldü.

“Yıkılıp başka bir işyeri yapılacak diye duyduk”

Sanayi sitesi içerisinde bulunan bir işletmede çalışan Namık Durmuşsever, “Sabah geldiğimizde işyerinin yıkıldığını gördük sonra sabaha karşı olduğunu öğrendik. Öğle saatlerinde olmaması faciayı önledi adeta kimse yaralanmadı. 2 defa çökme olduğunu görüyoruz yan dükkanlarında zarar gördüğünü görüyoruz. Bildiğimiz kadarıyla yıkılıp inşaat yapılacaktı buraya başka herhalde o esnada olmuş çökme. Herhangi bir yaralanan olmadı şükür” ifadelerini kullandı.