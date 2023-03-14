Sanayi sitesinin Mali Genel Kurulu gerçekleştirildi

Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Ercan Çalışkan Başkanlığında Mali Genel Kurul toplantısını, üyelerinin katılımıyla, Pazar günü gerçekleştirdi. Genel Kurul'a CHP İlçe Başkanı Berker Esen, Gelecek Partisi İlçe Başkanı Ümit Beyatlı, İYİ Parti İlçe Başkanı Gökhan Ceylan, CHP İBB ve Silivri Belediye Meclis Üyesi Bora Balcıoğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuray Koçer, Şoförler Odası Başkanı Recep Akıncı, Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Şaban Erdan, Amatör Kulüpler Birliği Başkanı Ali Tonta, ADD Başkanı Aziz Kalaman, Silivri Bulgaristan Göçmenleri Derneği yöneticileri, Güreşağası Çetin Ceylan da iştirak ettiler.

Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi genel kurulunda Divan Başkanlığına Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuray Koçer, katip üyeliklere Mehmet Aykanat ve Nikah Hatipoğlu seçildiler. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasından sonra, faaliyet ve denetim raporları onaylanırken, ibraları da gerçekleştirildi.

ÜYE AİDATLARI 200 TL OLDU

“En önemli gündem maddemiz aidat artışı” diyen Kooperatif Başkanı Ercan Çalışkan, “Hiç gönüllü olduğu bir şey değil ancak kaçınılmaz bir şekilde, üye aidatlarımızda artışa gitmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu. Çalışkan, “2014 yılında görev geldiğimizden bu yana 50 ve en son 100 TL'de farklı gelir imkanları ile sübvanse ederek tutmaya çalıştığımız aidatları zorunlu olarak 200 TL'ye çıkarılmasını öneriyoruz. 210 esnafımız var. Yönetim kurulu aidat ödemelerinden muaf. Dolayısıyla 200 üyeden aidat topluyoruz. 6 çalışanımız var. Sadece maaş ve sigorta olarak düşünmeyin EYT konusu, dolayısıyla tazminat ödemesi ile karşı karşıyayız” derken, tahakkuk ettirilen site emlak vergisi borcunu da ilerleyen günlerde ödemek durumunda kalacakları için aidat artışı önerilerini bu şekilde gerçekleştirdiklerini anlattı.

Üyeler aidat artışını oybirliği ile kabul etti.

TAHMİNİ BÜTÇE 1 MİLYON 380 BİN TL

Sitenin bir önceki dönem gerçekleşme bütçesi 798 Bin TL'yken, 2023 için 1 Milyon 380 TL rakamı tahmin edildi. Konu oybirliği ile kararlaştırıldı.

Yapılan değerlendirmeler ışığında Site Başkanı Çalışkan, esnafa yük getirmeden gelir arttırıcı, deprem hazırlığı, güvenlik tedbirleri ve müşteri portföyünün arttırılması yönünde çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Genel kurulda depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız unutulmazken vefat edenlere rahmet, yaralılara acil şifa dilekleri iletildi. Ayrıca hayatını kaybeden esnaflar da anıldı. Zeki Metin'e SİBESO Başkanı Nuray Koçer geniş bir yer vererek, özellikle emeklerine vurguda bulunup, rahmet diledi.

HURHABER