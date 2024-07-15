Sanayi ve Teknoloji Bakan Kacır: '15 Temmuz, Türk milletinin istiklaline ve istikbaline sahip çıkarak yazdığı destanın adıdır'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 15 Temmuz’un, Türk milletinin istiklaline ve istikbaline sahip çıkarak, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla birlikte verdiği kahramanca mücadelenin ve yazdığı destanın adı olduğunu bildirdi.

Kacır, sosyal medya hesabından paylaştığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajında, "15 Temmuz, Türk milletinin istiklaline ve istikbaline sahip çıkarak, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla birlikte verdiği kahramanca mücadelenin ve yazdığı destanın adıdır. Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kazanılmış milletin zaferidir. Şairin ’Asım’ın nesli diyordum ya; nesilmiş gerçek’ diye bahsettiği o nesilden, namusunu çiğnetmemek adına şehadete koşan kahramanlarımızı rahmetle, şanlı gazilerimizi minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.