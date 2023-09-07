Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı İnan: 'Sanayi bölgelerimiz 100 yıldır yüzölçümümüzün yaklaşık binde 4'üne yakın bir yerde, bunu 5 yılda binde 8'e çıkarmak istiyoruz'

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, 100 yıldır ülke yüzölçümünün yaklaşık binde 4’üne yakın bir yerde olan sanayi bölgelerini 5 yıl içerisinde binde 8’lik bir alana çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Marmara Bölge Toplantısı, İstanbul Pendik’te gerçekleştirildi. Toplantıda Marmara Bölgesi’ndeki OSB’lerin sorun ve talepleri istişare edildi. OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, “Ülkemizin gündeminde yoğun bir şekilde konuşulan ve Marmara Bölgemizin de öncelikli gündemi olan bir konunun altını çizmek istiyorum; deprem gerçeği. Devlet-sanayici el ele vererek organize sanayi bölgelerimizi, Allah korusun muhtemel bir Marmara depremine karşı daha güvenli hale getirmek zorundayız. Marmara Bölgemizde 98 organize sanayi bölgemiz var. Bölgede ağırlığını İstanbul, Kocaeli ve Bursa oluşturmak üzere 33 bin 724 fabrikamız, 1 milyona yakın istihdamımız var. Dolayısıyla Marmara Bölgesi’nde konutlarımızın sağlamlığını, muhtemel deprem halinde ne kadar güvenli olduğunu konuşup, buralarda planlamalar yaparken, bu planların içinde organize sanayi bölgelerimizi ve diğer sanayi alanlarını da dahil etmek artık kaçınılmaz. Bundan sonraki planlamalarda bölgedeki mevcut yatırımlarımızı daha güvenli hale getirmeye, yeni yapılacak yatırımları daha sağlam inşa etmeye ve başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi’nin sanayi yükünü hafifletmeye yönelik stratejilerimiz olmalı. Marmara’daki yeni hedefimiz bölgeyi orta-yüksek ve yüksek teknoloji üreten yeni bir sanayi alt yapısına kavuşturmak olmalı. Ülkemizin selameti ve ekonomi güvenliğimiz için bölgede yaşanan sıkışmayı planlı bir şekilde mutlaka daha güvenli yeni akslara kaydırmak zorundayız. Bu yeni sanayi akslarındaki yatırım alanlarını, demiryolu ve diğer ulaşım imkanlarını, bu bölgelerdeki OSB’lerin iltisak hatlarını, eğitim altyapılarını, insan kaynağı ihtiyacını, sosyal yaşam alanlarını ve diğer tüm yatırım imkanlarını topyekûn içine alan bir makro plana ihtiyacımız var” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan ise, “2010’lu yıllar hem Türkiye’nin içinde hem de dünyada pandemi, ekonomik krizler ve benzeri nedenlerle çalkantılarla geçti. Son dönemde dünya konjonktüründe makro ekonomik olarak savaşlar, iklim değişiklikleri, göçler, insan hareketleri vesaire biraz daha çalkantılı bir dönemin içindeyiz. Özellikle ekonomik krizler de bu çalkantılı döneme eşlik etti. Önümüzdeki dönemde bu çalkantıların bazen artarak, bazen azalarak devam edeceğini öngörebiliriz. Bu nedenle işlerimizi planlarken bu çalkantılarla birlikte yaşamaya alışmak için esnek ve çevik olmalıyız. Bu özelliğimizi kuvvetlendirerek devam ettirmek bizi önümüzdeki çeyrek asırda bu çalkantıların içinden daha güçlü bir şekilde çıkarmaya destek olacaktır. Bu şekilde hazırlıklı olmamız önemli. Dünyada son çeyrek asırda finansal piyasalar ekonomilerdeki değerlerin içinde ön plana çıktı gibi. Bu benim kişisel hissiyatım ama reel sektör, emek tekrar hak ettiği yeri kazanacak. Dünyada şu anda gıda sanayiine yönelik stratejiler var. Dolayısıyla reel sektörün ön plana geçtiği bir döneme girdiğimiz kanaatindeyim. Bu dönemde de Marmara Bölgesi bugüne kadar memleketin bu konularda kalkınmasında, refah üretmesinde nasıl lokomotif olduysa bundan sonraki dönemde de yine orta ve yüksek teknolojilerde özellikle liderliği alarak ülkemizin kalkınmasında Türkiye yüzyılında lokomotifi olmaya devam edecek. Sanayi bölgelerimiz 100 yıldır yüzölçümümüzün yaklaşık binde 4’üne yakın bir yerde. Fatih bakanımızın bize söylediği şey; bunu 5 yıl içerisinde binde 8’e çıkarmamızı istedi bizden. Buna gerçekten ihtiyaç var” dedi.

Toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan’ın yanı sıra, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Üyesi ve Denizli OSB Başkan Vekili Necip Filiz ile Marmara Bölgesi’ndeki 98 organize sanayi bölgesinin başkan ve yöneticileri katıldı.