Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: ''Terminal İstanbul Türkiye'nin teknoloji geliştirme iddiasının bir üst lige taşındığı bir merkez olacak''

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ‘‘Terminal İstanbul Türkiye’nin teknoloji geliştirme iddiasının bir üst lige taşındığı bir merkez olacak. Yeni girişimlerin yetişeceği bir girişimci fabrikası inşa ediyoruz. 400 bin metrekarelik Atatürk Havalimanı Terminalini dünyanın en büyük teknoloji ve girişimcilik merkezi haline getiriyoruz’’ dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Teknoloji ve Girişimcilik Merkezi Terminal İstanbul’un Tanıtım toplantısında konuştu. Bakan Kacır, Atatürk Havalimanı’nın İstanbul’u dünya çapında girişimcilik ve inovasyon merkezi haline getirecek bir projeye ev sahipliği yapacağını ifade etti.

‘‘Türkiye’nin teknoloji girişimlerini büyütmek için çalışıyoruz’’

Teknolojide hızlı bir gelişim olduğunu vurgulayan Bakan Kacır, Teknolojideki hızlı gelişimin ve dijital dönüşümün baş döndürücü etkisiyle girişimcilik ekosistemi dünyada değişime öncülük ediyor. Yenilikçi fikirler ve teknolojiler öne çıkıyor. İş dünyası, değişen beklentilere uyum sağlamak ve rekabet avantajı elde etmek için yenilikçi girişimlere daha fazla yatırım yapıyor. Bu anlayışla, Ar-Ge teşviklerimizden, teknopark uygulamalarımıza, TUBİTAK desteklerinden KOSGEB programlarına ve girişim sermayesi fonlarına pek çok uygulama ve düzenleme ile Türkiye’nin teknoloji girişimlerini büyütmek için çalışıyoruz’’ dedi.

Teknoloji girişimciliği ekosisteminde önemli gelişmeler olduğuna dikkat çeken Kacır, ‘‘Son 22 yılda sıfırdan inşa ettiğimiz teknoloji girişimciliği ekosistemi gelecek adına umut kaynağımız. Teknoparklarımızın sayısını 2’den 101’e, teknoparklarımızda AR-Ge ve inovasyon yapan girişimlerin sayısını 56’dan 10 binin üzerine çıkardık. Daha önce olmayan Ar-Ge ve tasarım merkezlerimizin sayısı 600’ü aştı. TUBİTAK Bigg programlarıyla 2 bin 293 teknoloji girişiminin kurulmasını sağladık’’ şeklinde konuştu.

Bakan Kacır, ‘‘2019’a kadar henüz Unicorn’u olmayan bir ülke iken bugün 6’sına bakanlık olarak destek verdiğimiz değeri milyar dolarları aşan 7 unicornumuz, bizim deyimimizle 7 Turcorn’umuz var. Önceki 10 yılda toplam 1 milyar dolar yatırım yapılan Türk teknoloji girişimleri son 3 yılda 4 milyar dolara yakın yatırım aldı’’ dedi.

‘‘Terminal İstanbul Türkiye’nin teknoloji geliştirme iddiasının bir üst lige taşındığı bir merkez olacak’’

Terminal İstanbul Teknoloji ve Girişimcilik Merkezi’ne ilişkin açıklamalarda bulunan Kacır, ‘‘Burası Türkiye’nin teknoloji geliştirme iddiasının bir üst lige taşındığı bir merkez olacak. Yeni girişimlerin yetişeceği bir girişimci fabrikası inşa ediyoruz. 400 bin metrekarelik Atatürk Havalimanı Terminalini dünyanın en büyük teknoloji ve girişimcilik merkezi haline getiriyoruz’’ ifadelerini kullandı.

‘‘Terminal İstanbul, yatırım fonları ile girişimlerin buluşma noktası olacak’’

Bakan Kacır sözlerine şu şekilde devam etti: ‘‘Bu yeni nesil teknoparkta; yenilikçi projelerin gerçekleşmesini sağlayacak modern çalışma ofisleri, Kuluçka merkezleri, hızlandırıcı programları, ortak çalışma alanları, ortak prototipleme ve üretim merkezleri ile Ar-Ge laboratuvarları gibi yapılar bulunacak. Burası küresel teknoloji şirketleri ve yatırım fonları ile girişimlerin buluşma noktası olacak. Terminal İstanbul ile burayı ziyaret etmeyen yatırımcı kalmayacak. Yılda 1 milyondan fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapacak dev bir bilim merkeziyle herkesi bilimle buluşturacağız. Teknofest takımları burada kuracağımız atölyelerden, geliştirme altyapılarından ve terminal içinde ve apronda bulunan test alanlarından yıl boyunca yararlanabilecekler. Terminal İstanbul şehrin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına yeni bir soluk getirecek.’’