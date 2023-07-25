Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır:' 30 yıldır düzenlenen bu etkinlik bu yıl uluslararası katılım açısından zirveye çıktı'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır,“ 30 yıldır düzenlenen bu etkinlik bu yıl uluslararası katılım açısından zirveye çıktı. 78 farklı ülkeden katılım var. Firmanın yarısı yurtdışından katılıyor. 4 gün için planlanmış 5 bine yakın ikili görüşme gerçekleştirecek. Yıllık firmalarımızın cirosu 1 Milyar doları düzeyinden 12 milyar düzeyine geldi. Savunma Sanayii’nden yürütülen projelerin hacmi 5,5 milyar dolardan 75 milyar dolar düzeyine yükseldi” dedi.

Dünyanın en büyük savunma sanayisi buluşmalarından olan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF’23) başladı. Savunma sanayiinin gözde ürünleri vitrine çıktı. Fuarla ilgili konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “ 30 yıldır düzenlenen bu etkinlik bu yıl uluslararası katılım açısından zirveye çıktı. 78 farklı ülkeden katılım var. Firmanın yarısı yurtdışından katılıyor. 4 gün için planlanmış 5 bine yakın ikili görüşme gerçekleştirecek İDEF katılımcıları. Bu aslında Türk savunma sanayiin geldiği düzeyi Türkiye’nin başarı hikayesin dünyanın farkı coğrafyalarından ortaya koyduğu yansımaları ifade ediyor. Bu gün dünyanın pek çok kıtasında Türk Savunma Sanayii ürünleri kullanılır hale geldi. Tabi bu Türkiye’nin terörle mücadelede Milli Savunma Sanayii ürünleri sanayisinde elde ettiği başarının ve aynı zamanda dostlarına karşı kardeşlerine sunduğu milli savunma Sanayii ürünlerinin uluslararası harekatlarda elde ettiği başarının bir sonucu. Yıllık firmalarımızın cirosu 1 Milyar doları düzeyinden 12 milyar düzeyine geldi. Savunma Sanayii’nden yürütülen projelerin hacmi 5,5 milyar dolardan 75 milyar dolar düzeyine yükseldi. Sadece argeye ayırdığımız pay 2002’de 48 milyon dolarken 2022’de 1.5 milyar dolar düzeyine geldi. Dev bir ekosistem inşa etti Türkiye 67 projeden 250 projeye geldik. İşte bu ekosistem bir yandan Türkiye’nin ileri teknoloji ihracatını artıracak bir yandan savunma sanayinde ve teknoloji de tam bağımsız sürecimizi perçinlemeye devam edecek” ifadelerini kullandı.

"Türkiye’nin en büyük ihracat sözleşmesi Türkiye’yle Sudi Arabistan arasında savunma sanayii alanında imzalanmış oldu"

Türkiye’nin en büyük ihracat sözleşmesine de değinen Bakan Kacır, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sudi Arabistan Katar ve Birleşik Arap Emirliklerine bir ziyaret programı gerçekleştirdik. Çok önemli anlaşmalara birlikte imza attık. Türkiye’nin en büyük ihracat sözleşmesi Türkiye’yle Sudi Arabistan arasında savunma sanayii alanında imzalanmış oldu. Bu çok büyük bir adım aslında. Katarın ve Birleşik Arab Emirliklerinin savunma sanayiine ve Türkiye’nin teknoloji ürünlerine çok yakın bir ilgisi var. Birleşik Arap Emirlikleriyle aynı zamanda veri merkezi, yapay zeka, uzay erişim alanlarında bir takım mutabakat metinlerine imza attık. Önümüzdeki dönemde bu alanda da ortak yatırımları İnşallah gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.