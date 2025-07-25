Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, IDEF'i ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul’da düzenlenen 17’nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nı (IDEF 2025) ziyaret ederek, bazı kurumlar arasındaki imza törenlerine katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda gerçekleştirilen 17’nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), 4. gününde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen ve 27 Temmuz’da sona erecek fuara, 33 ülkeden bakan ve 120’nin üzerinde bakan yardımcısı, genelkurmay başkanı, kuvvet komutanı gibi heyet başkanları katılıyor. 44 ülkeden gelen katılımcıların stant açtığı IDEF 2025’te 400’ün üzerinde uluslararası firma da ürünlerini sergiliyor.

TÜBİTAK ile ODTÜ; Saha İstanbul ile TÜSSİDE arasında imza töreni düzenlendi

Bu kapsamda, fuarın 4’üncü gününde, alanında standı bulunan TÜBİTAK ile ODTÜ; Saha İstanbul ile TÜSSİDE arasında ‘Yöneticiler için işletme tezsiz yüksek lisans niyet’ protokol imza töreni gerçekleştirildi. Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve iş birliği yapılan kurumların başkanları katıldı. Törende, iş birliği yapılan firmalar ve kurumlar arasında anlaşmalar imzalandı, toplu fotoğraf çekimi yapıldı. Düzenlenen törenin ardından, Bakan Kacır ile beraberindeki heyet alandan ayrıldı.