Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Marmara OSB hakkında bilgi aldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Sanayici Buluşmaları’’ kapsamında İstanbul İMES Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren sanayici ve iş insanlarıyla bir araya geldi. Bakan Kacır, fuarda Marmara OSB ofisini ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

İstanbul Ofisi İmes Sanayi Sitesinde bulunan Marmara OSB’yi ziyaret ederek Marmara OSB Yönetim Kurulu Başkanı Menderes Akar’dan Marmara OSB çalışma ve faaliyetleri hakkında bilgi alan Bakan Kacır’a İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya ve İMES Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akar eşlik etti.

Görüşmede Marmara OSB’ de yapılan çalışma ve faaliyetler ile gelinen seviyeden duyduğu memnuniyeti dile getirirken Bakan Kacır, milli sanayi hamlesi adına önemli adımlardan biri olarak değerlendirdiği Marmara OSB’ye her zaman destek olacaklarını dile getirdi.