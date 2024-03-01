Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yöneticileri Bursateknopark'ta

Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Bilal Macit, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Daire Başkanı İbrahim Karabulut ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Daire Başkanı Alper Kahramanca’nın yer aldığı heyet, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Konuk heyetin gerçekleştirdiği ziyaretin ilk bölümü Rektörlük makamında gerçekleşti. Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yöneticilerine BTÜ’ye gerçekleştirdikleri ziyaretleri nedeni ile teşekkür etti. Rektör Çağlar, Türkiye’nin yenilik ve rekabet gücünün artırılmasında kritik rol üstlenen teknoparkların bilim ve teknoloji alanındaki ilerleme ve ekonomik kalkınma açısından son derece değerli olduğunun altını çizdi. Bursateknopark’ın, bu önemin farkındalığı ile BTÜ bünyesinde oluşturulduğunu ve kısa bir zamanda pek çok başarı elde ettiğini kaydetti. Bursateknopark’ın üniversite-sanayi işbirliğini teşvik ederek, yürütülen Ar-Ge faaliyetlerini desteklediğini ifade eden Çağlar, burada bilimsel araştırma ve geliştirme projelerinin ticari uygulamalara dönüştüğünü vurguladı. Bursateknopark tarafından yürütülen çalışmaların yerel firmaların küresel alandaki rekabet güçlerini arttırmalarına da yardımcı olduğuna işaret eden Rektör Çağlar, firmalar bünyesinde genç yeteneklere istihdam fırsatları sunulduğuna da dikkat çekti. Bursateknopark’ın bu yönü ile bilim ve teknoloji alanında nitelikli iş gücünün gelişimine de katkı sağladığını belirtti. Yürütülen faaliyetlerin başta Bursa olmak üzere çevre iller ve Türkiye’yi kapsadığını dile getiren Rektör Çağlar, Bursateknopark’ın ulusal yenilik ekosisteminin temel bir parçası olarak bilim ve teknoloji odaklı çalışmalara ivme kazandırmaya devam edeceğini söyledi. Çağlar; “Bursateknopark’da yüksek katma değerli projelerin üretilmesi ve ürünlerin elde edilmesi adına sağladığı destekler için; Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır başta olmak üzere Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanımız Mustafa Varank’a ve tüm yetkililere teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Muhammet Bilal Macit ve beraberindekiler, Rektörlük Makamındaki ziyaret sonrasında, Bursateknopark’ın Mimar Sinan Yerleşkesindeki merkezine geçtiler. Bursateknopark’daki incelemelerinde Bakanlık heyetine Müdür Muhammet Bilal Macit ve ekibine, BTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Uyanık, Bursateknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu ve Genel Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Atike Köken eşlik etti.

Genel Müdür Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu, Bakanlık heyetine Bursateknopark’ın faaliyetleri, ulusal - uluslararası işbirlikleri, proje çalışmaları ile gelişim planlarını içeren sunum yaptı. Faaliyetlerini Bursateknopark’da sürdüren firmaların yöneticileri ile bir araya gelen konuk heyete, firmaların faaliyet alanlarının çeşitliliği ve Ar-Ge çalışmaları hakkında bilgi verildi. Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Muhammet Bilal Macit ve beraberindeki heyet, firmaların faaliyetleri ve projeleri ile yakından ilgilendi. Bursateknopark’da yer alan firmalar için, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın sağladığı desteklerin önemine dikkat çeken Genel Md. Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu, firmaların gelişimi ve yeni pazarlara açılmasında bu desteklerin anahtar rol üstlendiğini belirtti. Bedeloğlu, Bursateknopark’ın yürüttüğü eğitim çalışmalarıyla, girişimcilik ekosistemine ve Ar-Ge kapasitesine de katkı sağladığına vurgu yaptı.

Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Muhammet Bilal Macit; Bursateknopark’ın pek çok faaliyete imza attığını dile getirerek teknoparklarda kalite süreçlerinin ve sürdürülebilir başarının kendileri için büyük değer taşıdığını ifade etti. Bakanlık olarak yürüttükleri destek politikaları aracılığı ile sürdürülebilirliği sağlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi. Gerçekleştirdikleri ziyaretler aracılığı ile teknoparklarda faaliyet gösteren firmaların görüş, öneri ve taleplerini birebir değerlendirme imkânı edindiklerini belirterek kısa süredeki gelişim süreci için Bursateknopark yetkililerine teşekkür etti.