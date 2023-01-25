Sanayiciler kredi prosedürlerinden yakındı

TBB Başkanı Alpaslan Çakar, İSO Meclisi’nin Ocak ayı olağan toplantısına katıldı. İSO Başkanı Bahçıvan sanayicilerin bankaların kredi prosedürlerinden rahatsız olduğunu söyledi. TBB Başkanı Çakar ise “Ticari firmalara, reel sektöre 1,7 trilyon TL kredi kullandırıldı” dedi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin Ocak ayı olağan toplantısı, “Katma Değerli Üretim, Teknoloji Yoğun Sanayi ve Güçlü Bir Ekonomik Gelecek için Nitelikli, Sürdürülebilir, Ulaşılabilir Finansmanın Önemine Odaklanmak” ana gündemi ile gerçekleştirildi. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın açılış konuşmasını yaptığı toplantıya Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar konuk olarak katıldı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Krediye bağımlılık önemli yapısal sorun"

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, “Türkiye ekonomisi kredi arzının arttığı koşullarda hızlanan, kredi akışı yavaşladığında duran bir yapıdan çıkmalıdır. Bu bağlamda, şirketlerimizin sermaye yapısını ölçek ekonomisi kanalıyla güçlendirmek açısından birleşme ve satın almaları özendirici politikaların önemli olduğuna inanıyoruz. Benzer şekilde, finansmanda araç çeşitliliğini artırmak ve sanayimizin bankacılık sistemine bağımlılığı azaltmak günümüzde çok temel bir ihtiyaç. Bunun için sermaye piyasalarından daha fazla yararlanmayı sağlayacak, finansal derinliği güçlendirecek adımların da kritik olduğu görüşündeyiz. İSO 1000 çalışmamızda halka açık kuruluşlar sayısının 100’ün altında kalması da bu alanda kat etmemiz gereken mesafeyi ortaya koyuyor” dedi.

"Bankaların kredi prosedürleri reel sektörü yordu"

Finansmana erişimde zorluklar yaşandığına dikkat çeken Bahçıvan, "Finansman maliyetleri düşürüldü ancak devreye alınan düzenlemelerle finansmana erişim daha da kısıtlandı. Bazı bankaların kredilerde daha tutucu davrandığını gözlemliyoruz. Tabela faizlerinin komisyon adı altındaki uygulamalarla artırılması, reel kesimde ciddi rahatsızlık oluşturuyor. Son dönem tedbirleri öngörülemezliğe yol açtı ve taraflar için yorucu hal aldı. Reel sektörü adeta yıldırma noktasına getiren kredi prosedürleri bitmek bilmiyor ve kredinin aktif hale gelmesi de bir türlü gerçekleşemiyor. Bankalar tarafından verilen ticari kredilerin yatırımlarla ilgili bir alt başlığının olması faydalı olacaktır” ifadelerini kullandı.

"Sanayimiz finansmana erişim noktasında yeterli desteği bulmakta zorlanıyor"

Bahçıvan, "Sanayimiz finansmana erişim noktasında hala yeterli desteği bulmakta zorlanıyor. Kısa vadede atılması gereken adımların yanı sıra finansmana erişim sorununun daha uzun vadeli bir bakış açısıyla da ele alınması gerektiğini düşünüyoruz. Kısa vadede krediye erişim sorununun çözülmesi ne kadar acil bir ihtiyaç ise uzun vadede ekonomimizin krediye bağımlılığı da o denli önemli bir yapısal sorundur. Türkiye ekonomisi kredi arzının arttığı koşullarda hızlanan, kredi akışı yavaşladığında duran bir yapıdan çıkmalıdır. Bu bağlamda, şirketlerimizin sermaye yapısını ölçek ekonomisi kanalıyla güçlendirmek açısından birleşme ve satın almaları özendirici politikaların önemli olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ise yaptığı sunumda küresel ekonomide sorunlar yaşandığına dikkat çekerek Türkiye’nin bu dönemde pozitif yönde ayrıştığını ifade etti.

Çakar: "Önümüzdeki dönemde enflasyonda düşüşlerin devam ettiğini göreceğiz"

Çakar konuşmasının devamında, "2021 yılındaki talep enflasyonu 2022’de maliyet enflasyonu olarak karşımıza çıktı. Ülkemizde de aynı şekilde enflasyon görüldü. Küresel olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisi büyümeye devam etti. Tedarik zinciri şu an dahi tam anlamıyla düzelmedi. Ülkemizde büyüme ortalama yüzde 5 oldu. İstihdam arttı, işsizlik azaldı. Makine yatırımları artıyor. Dış talep büyümeye katkı vermeye devam ediyor. Turizm gelirinde toparlanma oluyor. Bütçe açığı hedefin altında kaldı. Borçluluk oranı düştü. Önümüzdeki dönemde enflasyon düşüşlerinin devam ettiğini göreceğiz. Enflasyon dünyadaki ticaret hacmindeki koşullara bağlı olarak şekillenecektir ama bende enflasyonun bugünkü yüzde 64 seviyesinden çok ciddi anlamda düşeceğini öngörüyorum" diye konuştu.

"Ticari firmalara, reel sektöre kullandırılan kredi 1,7 trilyon TL"

2022 yılında bankacılık sektörünün kullandırdığı kredilere ilişkin de rakamları paylaşan Çakar, "Bankacılık sektörü olarak bireysel krediler hariç 1,7 trilyon TL kredi kullandırılmış. Bireysel kredi olarak da 542 milyar TL kredi kullandırıldı. Ticari firmalara, reel sektöre kullandırılan kredi 1,7 trilyon TL. Ticari kredilerdeki artış yüzde 93. Büyük işletmelere verdiğimiz kredi artışı yüzde 85. KOBİ’lere verilen krediler ise artış yüzde 104 civarındadır. 2022 yılı KOBİ’lere en çok kredi kullandırdığımız yıl oldu" dedi.