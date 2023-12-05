Sanayide kafasına demir parçaları düştü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada başına demir parçaları düşen işçi yaralandı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada başına demir parçaları düşen işçi yaralandı.
Olay, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi. Onur D. (25) adlı işçi çalıştığı sırada vinç üzerindeki demir parçaları başına düştü. Kanlar içinde kalan işçi, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.