Sanayide kafasına demir parçaları düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada başına demir parçaları düşen işçi yaralandı.

Sanayide kafasına demir parçaları düştü
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada başına demir parçaları düşen işçi yaralandı.

Olay, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi. Onur D. (25) adlı işçi çalıştığı sırada vinç üzerindeki demir parçaları başına düştü. Kanlar içinde kalan işçi, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.