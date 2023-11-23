Sanayide kış lastiği yoğunluğu: Kalitesine göre değişiklik gösteren fiyatlar 6 bin liradan başlıyor

İstanbul’da ticari araçlar için zorunlu kış lastiği kullanma tarihinin 25 Kasım’a çekilmesiyle, kış lastiği taktırmak isteyen sürücüler oto sanayilerde yoğunluk oluşturdu. Ustalar sürücülere kış lastiği taktırmaları konusunda uyarılarda bulundu. Öte yandan kış lastiği fiyatları marka ve kalitesine göre değişiklik gösterirken, ortalama 6 bin lira ile 10 bin lira arasında satılıyor.

Havaların soğumasıyla birlikte araçlarına kış lastiği taktırmak isteyen sürücüler, sanayinin yolunu tuttu. İstanbul’da ticari araçlar için zorunlu kış lastiği kullanma tarihi 1 Aralık’tan 25 Kasım’a çekildi. Özellikle ticari taksiler oto sanayiye gelerek araçlarına kış lastiği takmaya başladı. Oto sanayilerde yoğunluk oluşurken, ustalar sürücülere kış lastiği taktırmaları konusunda uyarılarda bulundu. Öte yandan kış lastiği fiyatları kalitesine göre değişiklik gösteriyor. Markalarına göre fiyatları değişkenlik gösteren kış lastikleri, ortalama 6 bin lira ile 10 bin lira arasında satılıyor.

Kış lastiği uygulaması ile ilgili bilgi veren Bahadır Caniklioğlu, "Ticari araçlar için İstanbul’da 1 Aralık’ta başlayacak zorunluluk, dün valiliğin yaptığı açıklama ile bir hafta geriye çekildi. Bundan dolayı ticari araçlarda bir yoğunluk yaşıyoruz. Şahsi araçlarda kış lastiği ile ilgili bir zorunluluk yok. Ancak sürücülere kış mevsiminde kış lastiği kullanmalarını öneriyoruz" dedi.

"Fiyatlar 6 bin liradan başlıyor, kalitesine göre 10 bin liraya kadar çıkıyor"

Caniklioğlu, "Standart ebattaki dört adet kış lastiği fiyatı ortalama 6 bin lira ile 10 bin lira arasında satılıyor. Kış lastikleri ile yaz lastiklerini değiştirmek isteyenler ise 400 lira ile 650 lira arasında bir değişim ücreti alınıyor" ifadelerini kullandı.

"Sürücülere kış lastiği kullanmalarını öneriyorum"

Kış lastik fiyatlarının hem kalitesine hem de markasına göre değiştiğini belirten Caniklioğlu, "Yerli ürünler ile yabancı markaların arasında fiyat farkları bulunuyor. Sürücülerin kış lastiği kullanmalarını öneriyoruz. Bir kış lastiği bir araç üzerine 4 kış kullanılabilir. 4 sezon sonunda bu lastiklerin değiştirilmesini öneriyoruz. Araçlarını günlük olarak kullananlara kış lastiği öneriyoruz" diye konuştu.