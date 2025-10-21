Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin: 'Ulaşım sorunlarını ortak akılla çözeceğiz'

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT Yolcu Hizmetleri ve İletişim Daire Başkanı Alper Yılmaz, mahalle muhtarları ve okul müdürleriyle bir araya gelerek ilçedeki ulaşım sorunlarını masaya yatırdı.

Gerçekleştirilen toplantı, Sancaktepe’de son dönemde artan ulaşım taleplerine çözüm üretmek adına önemli bir adım olarak değerlendirildi. Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Mahallelerimizde yaşanan ulaşım sorunlarını yerinde tespit ediyor, çözüm önerilerini paydaşlarımızla birlikte değerlendiriyoruz. Ulaşım, bir kentin yaşam kalitesini doğrudan etkileyen en temel unsurlardan biri. Bu yüzden konuyu ortak akılla ve iş birliğiyle ele alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantıda, özellikle okul saatlerinde yaşanan yoğunluk, hat düzenlemeleri ve mahalleler arası ulaşım entegrasyonu gibi konular öne çıktı. Başkan Alper Yeğin, vatandaş memnuniyetini önceleyen bir anlayışla çalıştıklarını belirterek, "İlçemizin ulaşımını daha konforlu ve sürdürülebilir hale getirmek için İETT başta olmak üzere tüm kurumlarla iş birliği içerisinde hareket edeceğiz" dedi.

Toplantıya katılan İETT Yolcu Hizmetleri ve İletişim Daire Başkanı Alper Yılmaz ise, Sancaktepe’nin hızla gelişen bir ilçe olduğuna dikkat çekerek, "İETT olarak kent genelinde olduğu gibi Sancaktepe’de de ulaşım ağını güçlendirmek, vatandaşlarımızın toplu taşımadan en verimli şekilde faydalanmasını sağlamak için çalışmalar yürütüyoruz. Belediye ile kurduğumuz bu iş birliği, sorunları daha hızlı tespit edip çözüme kavuşturmamıza imkân tanıyor" dedi.