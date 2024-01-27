Sancaktepe Belediyesi tarafından Bingöllüler gecesi düzenlendi. Gecede konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Yine yeniden Sancaktepe" dedi.

Sancaktepe Belediyesinin ev sahipliğinde ilçe genelinde Bingöllü hemşehriler bir araya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanı sıra Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Bingöl AK Parti Millet Vekili Feyzi Korkutata, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibet, Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Bingöllüler İl Dernek Başkanı Hasan Dilsiz partilerin Sancaktepe ilçe Başkanları, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve tüm Bingöllüler katıldı. Yediden yetmişe herkesin memnun olduğu Bingöl’lü hemşehrilerin buluşma etkinliğinde sanatçı Abdurrahman Delen’de sevilen şarkılarını tüm Bingöllüler için söyledi. Gece yemeği ile başlayan Bingöllüler hemşehriler buluşması, şehitlerimiz için için saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ve Sancaktepe Belediyesi’nin beş yılda yaptıklarını içeren video ile devam etti. Programın sonunda Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a plaket ve çiçek verdi.

"Yine yeniden Sancaktepe"

Gecede konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Biz Bingöl’lü kardeşlerimizle birlik yakaladık ve destek verdiler teşekkür ederim. İlçemizde de baya bir Bingöl’lü var. Biz çok memnunuz. İlk kez kadın belediye başkanı olarak bize görev teslim edildi. Başarılı olmalıyız. Onun için sizlerin bize verdiği destek önemli. Gece gündüz demeden AK Parti belediyeciliği olarak burada da sorumluluğunu alarak çalıştık. Sancaktepe’ye hizmet edenlerin geçmiş başkanların yaptıklarının üstüne koyarak çalıştık. Hiçbir mazeretin arkasına sığınmadık. Vaatlerimizin yüzde 85’ini yaptık. Diğer söz verip yapamadıklarız ise Büyükşehir Beldiyesi ile ortak yapacağımız projelerdi. İnşallah beş yılı tamamladık ve Büyükşehir’de Murat Başkanımızın gelmesiyle Sancaktepe daha iyi yerlere gelecek ve daha güzel hizmetlerle buluşacak. Genç bir ilçeyiz ve en çok okul yapan belediyeyiz.Tüm bu hizmetleri bayrağını, milletini seven vatan,millet diyenlerin desteği ile yaptık yapacağız. Yine yeniden Sancaktepe diyor ve Bingöl’lü kardeşlerimizin desteklerini bekliyoruz" dedi.

Bingöllüler buluşmasında konuşan Bingöl İl Dernek Başkanı Hasan Dilsiz, "İstanbul’da 39 ilçede en fazla Bingöllülerin olduğu ilçe Sancaktepe. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz’ın da Bingöl’lü olmasından dolayı Sancaktepe’de böyle büyük bir program ayarlandı. Yaklaşık 110 il, ilçe, mezra dernek başkanlarımızın katılımıyla yaklaşık 1200 kişinin katıldığı program gerçekleştirdik. Amacımız Bingöl’ü sadece Bingöl’de yaşamak değil her yerde yaşatmak" diye konuştu.

Geceye katılım gösteren şarkıcı Abdurrahman Delen, "Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın ve belediye başkanlarımızın, milletvekillerimizin de burada olması güzel bir şey. Çok güzel bir organizasyon yapılmış. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Herkes keyif aldı" dedi.