Sancaktepe Belediyesi'nden gençlere gerçeğini aratmayan TYT deneme sınavı

Sancaktepe Belediyesi, öğrencilerin akademik başarılarını ölçmek ve sınav deneyimlerini güçlendirmek amacıyla Türkiye geneli kapsamlı TYT deneme sınavı düzenledi.

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin’in eğitimde fırsat eşitliğine verdiği önem doğrultusunda üniversiteye hazırlanan öğrenciler için ücretsiz TYT deneme sınavları Sancaktepe Belediyesi Gençlik Merkezleri’nde öğrencilerin yoğun katılımı altında gerçekleşti.

Gerçeğini aratmayan sınavda TYT adayları Türkçe Testinde 40, Sosyal Bilimler Testinde 20, Temel Matematik Testinde 40 ve Fen Bilimleri Testinde 20 soru olmak üzere 120 soru cevapladı.

Sancaktepeli gençlerin potansiyelini zirveye taşımak için yapılan Türkiye geneli deneme sınavları düzenli aralıklarla devam edecek olup, sınav sonuçlarına göre yapılacak analizlerle öğrencilerin eksikleri tespit edilecek ve bu veriler ışığında kişiselleştirilmiş çalışma planları alanında uzman eğitmenler tarafından hazırlanacak.