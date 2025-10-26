Sancaktepe Bilgi Evleri'nde Cumhuriyet coşkusu

Sancaktepe Belediyesi Bilgi Evleri tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, büyük bir coşku ve yoğun katılımla gerçekleştirildi. Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin’in de katıldığı programda, öğrenciler ve vatandaşlar Cumhuriyet ruhunu doyasıya yaşadı.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, ’Cumhuriyet ve Atatürk Belgeseli’ni izledi; ardından sahneledikleri şiirler, şarkılar ve tiyatro gösterileriyle izleyicilerden büyük alkış aldı. Cumhuriyet’in kuruluş sürecini anlatan performanslar, salonda duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

Programda konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği en büyük değer olan Cumhuriyetimizin ilanının 102. yılını büyük bir coşku, gurur ve umutla kutluyoruz. Bugünkü etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Cumhuriyetimizi bizlere armağan eden tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Yeğin, ayrıca 29 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine tüm Sancaktepelileri davet ederek, "Cumhuriyetimizi; birlik, beraberlik ve yüksek bir katılım kültürüyle Sancaktepe’de hep birlikte kutlayacağız. Tüm hemşehrilerimizi bu anlamlı günde Cumhuriyet Bayramı coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyorum" dedi.

Etkinlikler, Cumhuriyet coşkusunu her yaştan katılımcıya hissettiren renkli görüntülerle son buldu.