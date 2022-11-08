Sancaktepe'de 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Sancaktepe’de cadde üzerinde seyir halinde olan otomobil, ara sokaktan caddeye girmekte olan otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, elektrik direğine çarptı. Kazada, 1’i ağır 3 kişi yaralanırken kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Sancaktepe Emek Mahallesi’nde dün saat 22.40 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ana caddede seyir halinde olan otomobil, ara sokaktan caddeye girmeye çalışan otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sokak üzerinde bulunan otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direğine çarptı. Yaşanan kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar polis, itfaiye ve ambulans ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis kaza ile ilgili çalışma başlatırken kaza nedeniyle mahalleli sokağa döküldü.

Öte yandan 1’i ağır 3 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; ana caddede seyir halinde olan otomobil, ara sokaktan caddeye girmeye çalışan otomobille çarpıştığı görülürken kaza sonrası mahalle sakinlerinin sokağa döküldüğü görülüyor.