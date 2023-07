Sancaktepe'de 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı

TAKİP ET

Sancaktepe’de 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi. Etkinlikte konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, “Rabbimizin inayeti, Cumhurbaşkanımızın liderliği, milletimizin direnişiyle o hain darbe girişimi akamete uğratıldı. 7 yıl sonra bugün baktığımızda, 15 Temmuz milletimiz için bir şeref gecesi olmuştur” dedi.

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği, Sancaktepe’de Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ve kürsü konuşmalarının yapıldığı, 15 Temmuz belgesel film gösteriminin yapıldığı gecede türküler de söylendi.

“Bu milletin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum”

Başkan Şeyma Döğücü, “15 Temmuz’da asalet ve cesareti ile vatanına ve demokrasisine sahip çıkan bu milletin bir ferdi olmaktan da gerçekten hele hele özellikle bu akşam gurur duyuyorum. Bu coğrafyada geçirmiş olduğumuz bin yıllık sürede bir sürü hayati meydan okumalarla karşı karşıya kaldık. Bu coğrafya öyle bir coğrafya. Millet olarak eşsiz ve emsalsiz fedakarlıklarla vatanımıza kastetmek isteyenleri her birini belaları defettik bir tarafa attık ve bağımsızlığımızı koruduk. Garabetle candan aziz vatanımızı yerlere yeksan etmek isteyen, ülkemize hain gözlerini dikenler hep oldu. Terörizm de bu çerçevede devamlı surette kullanıma geldi bir maşa olarak. Vatanımızın namusunu çiğnemek isteyenler 15 Temmuz 2016’da milletin verdiği silahları millete doğrulttular. İnanamadık. Milletimiz ne yaptı? Bu hain darbe girişimini Cumhurbaşkanımızın sesi ile sedası ile hatta daha öncesinden bu hain girişimi sokakları ve meydanları doldurarak, ölümü göze alarak başarısızlığa uğrattı. O akşamın sabahını hatırlıyor musunuz? Nasıl gururla çıktık evlerimizden. Rabbimizin inayeti, Cumhurbaşkanımızın liderliği, milletimizin direnişiyle o hain darbe girişimi akamete uğratıldı. 7 yıl sonra bugün baktığımızda, 15 Temmuz milletimiz için bir şeref gecesi olmuştur” dedi.

“Bizim 15 Temmuz’umuz devam ediyor, aziz Türk milletinin 15 Temmuz’u ilelebet devam edecek”

15 Temmuz gecesi darbeciler tarafından vurularak gazi olan Orçun Şekercioğlu, “250’nin üzerinde insanımız şehit oldu, burada yakınları var onların ellerinden öpüyorum. Her gün mezarlıklarda yaşıyor onlar. Şehitlerimizin ve gazilerimizin ödediği bedellerden sonra bu ülkede FETÖ’nün içerisinde masumların olabileceğini söylüyorlar. Bizim 15 Temmuz’umuz devam ediyor, aziz Türk milletinin 15 Temmuz’u ilelebet devam edecek. Fetullahçı Terör Örgütü denilen bela bir bunak ihtiyarın kurmuş olduğu tarikatten ibaret değildir. Amerikan gizli servisinin stratejik bir akılla Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurumlarını ele geçirmek için kurguladığı, müthiş bir akılla devletin kurumlarına sızdığı, her 100 yılda bir Türk milletinin varlığını, her 15-20 yılda bir kimi zaman askerle kimi zaman basınla kim zaman yargıyla milli iradeyi ipotek altına almaya çalışan, Türk milletine diz çöktürme operasyonlarının adıdır” dedi.

Etkinliğin ardından 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gaziler onuruna akşam yemeği tertip edildi.

Düzenlenen programa; Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya, Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, 15 Temmuz şehitlerinin yakınları, gaziler ve vatandaşlar katılım sağladı.