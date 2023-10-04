Sancaktepe'de 3 çocuğun hayatını kaybettiği alan dron ile görüntülendi

Sancaktepe’de kayıp olan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşlerin cansız bedenleri, bir inşaatın su dolu temelinde bulundu. İnşaat alanı dron ile havadan görüntülendi.

Sancaktepe’de dün saat 17.00 sıralarında 3 çocuk kaybolmuştu. Sokakta oyun oynayan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşlerden haber alınamaması üzerine ailesi polise giderek kayıp başvurusunda bulunmuştu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki bir inşaatta çalışan güvenlik görevlisinin çocuk cesedi gördüğü ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri, su dolu inşaat temelinde çalışma başlattı. Çalışmalar sonunda 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Çocukların önceki gün sokakta oyun oynarken kaybolan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşler olduğu tespit edildi. Çocukların cenazeleri inşaatın temelinden çıkarılarak, cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili çalışmalar devam ederken, inşaat alanı dron ile havadan görüntülendi.