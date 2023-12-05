Sancaktepe'de akaryakıt istasyonu çalışanını darp eden 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Sancaktepe’de aracıyla bir akaryakıt istasyonuna gelen kişi, ‘Taşıt tanıma sistemi’ ile benzin almak istedi, fakat aracın plakasının sisteme uyumlu olmadığını söyleyen istasyon çalışanı, müşteri ve iki arkadaşı tarafından dakikalarca darbedildi. İstasyon çalışanını darp eden 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, Sancaktepe’de bulunan bir akaryakıt istasyonunda 3 Aralık Pazar günü saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şahıs, ‘Taşıt tanıma sistemi’ ile aracına benzin almak için istasyona geldi. Abdülkadir Ramazanoğlu isimli çalışan ise, plaka ile bu sistemin uyumlu olmadığını ve yakıt veremeyeceklerini söyledi. Bunun üzerine ikili arasında kısa süreli sözlü tartışma yaşandı. Ardından müşteri aracını kenara park ederek telefonla iki arkadaşını akaryakıt istasyonuna çağırdı. Taraflar arasında burada sözlü tartışma yaşandı.

Tartışma esnasında Abdülkadir Ramazanoğlu, M.A.T. isimli şahsı itmesinden sonra olay kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Ramazanoğlu, M.A.T., R.T. ve Y.İ.A. isimli şahıslar tarafından darbedildi.

Olayla ilgili M.A.T. ile olay esnasında yanında bulunan R.T. ve Y.İ.A. isimli şahıslar polis tarafından yakalandı.

Konu ile ilgili yakalanan M.A.T., R.T. ve Y.İ.A. isimli şüpheliler kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından başlatılan işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.