Sancaktepe'de araç üzerinde karganın yolculuğu görenleri şaşkına çevirdi

Sancaktepe'de seyir halindeki aracın üzerine inen karga dakikalarca otomobil üzerinde yolculuk yaptı. Yüzleri gülümseten o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sancaktepe'de araç üzerinde karganın yolculuğu görenleri şaşkına çevirdi
Editör
EditörEditör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Sancaktepe’de seyir halindeki aracın üzerine inen karga dakikalarca otomobil üzerinde yolculuk yaptı. Yüzleri gülümseten o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sancaktepe TEM otoyolu üzerinde seyir halinde olan otomobilin üzerine inen karga, araç üzerinde dakikalarca seyahat etti. Çevresindeki araçları izleyerek yolculuk yapan karga yüzleri gülümsetti. Çevredeki vatandaşlar o anları cep telefonu ile kayda aldı.

Sancaktepe'de araç üzerinde karganın yolculuğu görenleri şaşkına çevirdi
Sancaktepe'de araç üzerinde karganın yolculuğu görenleri şaşkına çevirdi
Sancaktepe'de araç üzerinde karganın yolculuğu görenleri şaşkına çevirdi
Sancaktepe'de araç üzerinde karganın yolculuğu görenleri şaşkına çevirdi