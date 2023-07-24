Sancaktepe'de basın bayramı kutlandı

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü 24 Temmuz Basın ve Gazeteciler Bayramı dolayısıyla Sancaktepe’de Hanımeli Park Kafede, kahvaltı yemeğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Basın toplantısına Sancaktepe Belediye Başkanı’nın yanı sıra, AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanı Turgay Akpınar da katıldı. Basın mensuplarının bayramını kutlayarak başlanan program basın açıklaması ile devam etti.

"Birlikte güzel işler yapacağız"

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "24 Temmuz 1908’de ilk kez sansürsüz olarak basının devam etmesi kararı alındı. Sansür kaldırıldı basında. Bu vesileyle de 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak o zamandan bu zamana kadar tekrarlanıyor. Bizlerde, sizlerin bu özel gününde mümkün olduğu kadar sizlerle buluşmaya, sizleri davet etmeye çabalıyoruz. Biliyoruz ki gerçekten bizim yapıp ettiklerimizi duyuran, anlatan yeri geldiğinde, kamunun sesi olan ve yeri geldiğinde kamu ile vatandaş arasında köprüyü sağlayan, sürekli görev yaparak herkesin sesini duyurmaya çalışan özgür basın olarak hiçbir şeye bağlı olmadan kendi gerçekten kendi kanaatinizi yansıtarak çalışan kardeşlerimizsiniz. Ben öncelikle gönülden teşekkür ediyorum. Sesimizi duyurduğunuz için, duyarlı olduğunuz için, vatandaşın haber alma özgürlüğüne katkıda bulunduğunuz için, bunlar çok önemli. Özellikle günümüzde iletişim ve haberleşme inanılmaz önemli. Dünyanın bir ucunda olan olaydan bizim anında haberimiz oluyor. Bu da duyarlılığımızı ve sorumluluğumuzu artırıyor. Dolayısıyla bunları sizler yapıyorsunuz. Yaptığınız bu görev sayesinde dünyadaki olan bir olayı duyuyoruz. İnşallah tarafsız, güzel haberlerle özgür çalışan, beynini gerçekten her alanda özgür tutan gazeteci arkadaşlarımızla, Sancaktepe’de çok güzel işleri yapacağımıza ve burada yaptığımız hizmetleri sizlerin vasıtasıyla vatandaşlarımıza ulaştıracağımıza inanıyorum. Ben her birinizin Gazeteciler ve Basın Bayramınızı tebrik ediyorum" diye konuştu.